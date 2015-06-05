 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В России задержан находившийся в розыске азербайджанец

    Решается вопрос о его экстрадиции на родину

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области во взаимодействии с коллегами из Азербайджанской Республики в с. Екатеринославка задержали 40-летнего гражданина Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на сайт УМВД России по Амурской области, он обвиняется в совершении мошеннических действий с причинением значительного ущерба.

    От правоохранительных органов данный гражданин скрывался на территории Российской Федерации.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Амурской области установили местонахождение разыскиваемого и задержали его.

    В настоящий момент гражданин находится в изоляторе временного содержания.

    Решается вопрос о его экстрадиции на родину.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi