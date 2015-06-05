​В России задержан находившийся в розыске азербайджанец

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области во взаимодействии с коллегами из Азербайджанской Республики в с. Екатеринославка задержали 40-летнего гражданина Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на сайт УМВД России по Амурской области, он обвиняется в совершении мошеннических действий с причинением значительного ущерба.

От правоохранительных органов данный гражданин скрывался на территории Российской Федерации.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Амурской области установили местонахождение разыскиваемого и задержали его.

В настоящий момент гражданин находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос о его экстрадиции на родину.