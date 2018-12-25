В России задержали находившегося в международном розыске гражданина Азербайджана

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Иркутске правоохранители задержали гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске за мошенничество, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

После получения оперативной информации со стороны отделения национального центрального бюро Интерпола в Иркутской области о местонахождении в Иркутске 38-летнего гражданина Азербайджана, который разыскивается за совершение имущественного преступления, правоохранительные органы задержали его.

Отмечается, что задержанный - военный в отставке.

Признать свою вину он отказался.