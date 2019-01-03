В России задержали находившегося в федеральном розыске гражданина Азербайджана

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области задержали гражданина Азербайджана, который скрывался от следствия, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Мужчина был объявлен в федеральный розыск с августа прошлого года. Он подозревается в использовании заведомо подложного документа.

Его задержали в пункте пропуска «Караузек» во время паспортного контроля лиц, следующих на въезд в Россию. Он передан сотрудникам УМВД России по Астраханской области для дальнейших процессуальных действий.