В России зачитан приговор двум женщинам, избившим уроженку Азербайджана

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В российском Усинске зачитан приговор двум женщинам, избившим уроженку Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел в марте 2016 года.

Суд установил, что две жительницы общежития в Усинске избили свою соседку - уроженку Азербайджана. Сначала они угрожали ей убийством, после этого ворвались в ее комнату и стали бить женщину.

Приговором суда каждой из осужденных назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Вину в совершенных преступлениях подсудимые не признали. Приговор в законную силу не вступил.