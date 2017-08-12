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    В России зачитан приговор двум женщинам, избившим уроженку Азербайджана

    Россиянки не признали своей вины

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В российском Усинске зачитан приговор двум женщинам, избившим уроженку Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел в марте 2016 года.

    Суд установил, что две жительницы общежития в Усинске избили свою соседку - уроженку Азербайджана. Сначала они угрожали ей убийством, после этого ворвались в ее комнату и стали бить женщину. 

    Приговором суда каждой из осужденных назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Вину в совершенных преступлениях подсудимые не признали. Приговор в законную силу не вступил.

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