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    В России выстрелом в голову убит азербайджанский авторитет

    По факту правоохранительные органы России проводят расследование

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В России выстрелом в голову убит азербайджанский криминальный авторитет.

    Как сообщает Report, убийство произошло в Ханты-Мансийском автономном округе.

    Согласно информации, в городе Сургут в "Кафе Русь" прошло собрание ("сходка") азербайджанских криминальных авторитетов. Между ними возник конфликт, в результате которого выстрелом в голову был убит житель Агдамского района Сиявуш Зейналов 1971 года рождения. После этого убийца вышел из кафе и скрылся с места происшествия.

    Тело С.Зейналова рейсом Москва-Баку отправлено днем в Баку. 

    По факту правоохранительные органы России проводят расследование.

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