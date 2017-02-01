В России выстрелом в голову убит азербайджанский авторитет

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В России выстрелом в голову убит азербайджанский криминальный авторитет.
Как сообщает Report, убийство произошло в Ханты-Мансийском автономном округе.
Согласно информации, в городе Сургут в "Кафе Русь" прошло собрание ("сходка") азербайджанских криминальных авторитетов. Между ними возник конфликт, в результате которого выстрелом в голову был убит житель Агдамского района Сиявуш Зейналов 1971 года рождения. После этого убийца вышел из кафе и скрылся с места происшествия.
Тело С.Зейналова рейсом Москва-Баку отправлено днем в Баку.
По факту правоохранительные органы России проводят расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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