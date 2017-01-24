В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении азербайджанца, забившего насмерть свою жену

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор азербайджанцу Самиру Габибову, убившего собственную жену Гюльнару Велиеву спустя неделю после бракосочетания, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что судья учел у убийцы наличие двух маленьких детей от первого брака и активное сотрудничество со следствием, вследствие чего лишил его свободы на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С.Габибову также предстоит заплатить семье убитой супруги пять миллионов рублей.

Прокурор в ходе суда запросил для него 14 лет лишения свободы. Отец погибшей 23-летней Г.Велиевой в свою очередь потребовал для убийцы пожизненного заключения и выплаты моральной компенсации в 10 млн. рублей.

Семья погибшей готовит апелляцию.

Напомним, что преступление было совершено 22 апреля 2016 года. На суде было установлено, что 34-летний Самир Габибов избил жену до смерти и закопал её тело в лесу в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга вместе со своим братом.