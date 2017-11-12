В России вынесен приговор убившему приятеля своей сестры азербайджанцу

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В городе Орск Оренбургской области вынесен приговор гражданину Азербайджана, который убил приятеля своей сестры, расстреляв его.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, его приговорили к 9.5 годам лишения свободы.

Есть информация, что у погибшего произошёл серьёзный конфликт с семьёй азербайджанца. А последний таким образом отомстил за поруганную честь своей несовершеннолетней родственницы. Убитый якобы воспользовался доверчивостью девушки, а после отказался вступать с ней в брак.