В России вынесли приговор водителю погибшего азербайджанского бизнесмена

Пластовский городской суд Челябинской области вынес приговор в отношении Дениса Диянова, обвиняемого в совершении аварии, повлекшей смерть известного бизнесмена азербайджанского происхождения Алишаха Сулейманова, передает Report со ссылкой на Znak.com.

"Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на аналогичный срок", — сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

По данным СМИ, Денис Диянов работал водителем Сулейманова более 13 лет. В день аварии они не были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому, когда машина перевернулась, А.Сулейманова выбросило из салона.

Его похоронили на родине — в Азербайджане. У него осталась жена и шестеро детей, младшему из которых два года.