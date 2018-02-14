В России в тяжелом ДТП пострадали двое малолетних азербайджанцев, одного выкинуло через лобовое стекло

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Трое азербайджанцев, двое из которых малолетние дети, пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, ДТП произошло вчера около 20:00 на углу Богатырского проспекта и Яхтенной улицы.

Автомобиль ВАЗ, управляемый азербайджанцем, столкнулся с двумя иномарками. Как пояснили сотрудники полиции Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлане Агапитовой, авария произошла по вине водителя ВАЗа, не предоставившего преимущество встречному потоку.

На переднем пассажирском сидении он, в нарушение правил, перевозил своих детей, пристегнутых одним ремнем. От удара шестилетнего мальчика выкинуло через лобовое стекло. В тяжелом состоянии его доставили в Детскую городскую больницу N19.

В медучреждении сообщили, что у ребенка серьезная черепно-мозговая травма, он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Мальчика навещает мама, которой приходится разрываться между двумя больницами: младшую дочь после аварии поместили в ДГБ N2 Святой Марии Магдалины. Её состояние не такое тяжелое, как у брата, девочка в сознании, её жизни ничего не угрожает.