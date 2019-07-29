В России в результате ДТП пострадали девять граждан Азербайджана - ВИДЕО

Два человека погибли, еще девять человек получили травмы в столкновении микроавтобуса, который перевозил граждан Азербайджана, с грузовиком в Ростовской области.

Как передает Report, об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе российского ГИБДД.

"Утром на 958-м километре трассы М-4 "Дон" водитель автомобиля Volkswagen Crafter, который перевозил 13 пассажиров (все граждане Республики Азербайджан, следовали из Москвы в Баку в частном порядке), столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем MAN с полуприцепом Schmitz",- сказали в пресс-службе.

Согласно данным ГИБДД, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Volkswagen погибли.