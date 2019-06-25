В России в массовой драке убит азербайджанец - ВИДЕО

В России между азербайджанцами и русскими произошла драка.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент отмечен 23 июня в городе Нижние Серги в Свердловской области.

Спор в одном из местных клубов позже перерос в рукопашную драку, в результате чего от полученной в голову тяжелой травмы на месте происшествия скончался наш соотечественник, некий Руфулла 1979 г.р.

По факту был задержан житель города Нижние Серги некий Александр 1975 г.р., который в настоящее время находится под присмотром врачей.

После распространения в соцсетях информации о возможной массовой драке между азербайджанцами и русскими, в город доставили дополнительные силы.

В заявлении местному бюро Report руководитель Ассамблеи народов России по Кировской области Эльнур Гусейнов сказал, что информация была раздута в соцсетях и подчеркнул, что данный факт находится под контролем правоохранительных органов и никакого инцидента нет наблюдалось

Игбал Рустамов