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В России в массовой драке убит азербайджанец - ВИДЕО

В России в массовой драке убит азербайджанец

В России между азербайджанцами и русскими произошла драка.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент отмечен 23 июня в городе Нижние Серги в Свердловской области. 

Спор в одном из местных клубов позже перерос в рукопашную драку, в результате чего от полученной в голову тяжелой травмы на месте происшествия скончался наш соотечественник, некий Руфулла 1979 г.р.  

По факту был задержан житель города Нижние Серги некий Александр 1975 г.р., который в настоящее время находится под присмотром врачей. 

После распространения в соцсетях информации о возможной массовой драке между азербайджанцами и русскими, в город доставили дополнительные силы. 

В заявлении местному бюро Report руководитель Ассамблеи народов России по Кировской области Эльнур Гусейнов сказал, что информация была раздута в соцсетях и подчеркнул, что данный  факт находится под контролем правоохранительных органов и никакого инцидента нет наблюдалось 

Игбал Рустамов 

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