В России в ДТП погиб известный азербайджанский бизнесмен

В Челябинской области России в результате дорожно-транспортного происшествия погиб известный азербайджанский бизнесмен Алишах Сулейманов.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, ДТП произошло в окрестностях города Пласт. "Toyota Land Cruiser", в которой находился владелец кондитерской компании "Руслада" А. Сулейманов, скатилась в кювет, а затем опрокинулась. От полученных травм он скончался на месте. Находившийся за рулем сотрудник охранного предприятия госпитализирован.

В полиции подтвердили факт смерти бизнесмена, обстоятельства аварии пока выясняют.

Алишах Сулейманов родился в 1960 году в Азербайджане, в 1990-х годах он переехал на Южный Урал, где и основал крупный кондитерский холдинг, который является одним из крупнейших производителей и поставщиком сладостей на Урале и в Сибири.