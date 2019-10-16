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В России в ДТП погиб известный азербайджанский бизнесмен

В России в ДТП погиб известный азербайджанский бизнесмен

В Челябинской области России в результате дорожно-транспортного происшествия  погиб известный азербайджанский бизнесмен Алишах Сулейманов.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, ДТП произошло в окрестностях города Пласт. "Toyota Land Cruiser", в которой находился владелец кондитерской компании "Руслада" А. Сулейманов, скатилась в кювет, а затем опрокинулась. От полученных травм он скончался на месте. Находившийся за рулем сотрудник охранного предприятия госпитализирован. 

В полиции подтвердили факт смерти бизнесмена, обстоятельства аварии пока выясняют.

Алишах Сулейманов  родился в 1960 году в Азербайджане,  в 1990-х годах он переехал на Южный Урал, где и основал крупный кондитерский холдинг, который является одним из крупнейших производителей и поставщиком сладостей на Урале и в Сибири.

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