​В России уничтожили 53 килограмма орехов, овощей и фруктов из Азербайджана

Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Только за последнюю неделю в пермском аэропорту сотрудники Россельхознадзора и таможенники изъяли из ручной клади и багажа пассажиров, прибывающих рейсами из Баку, без малого 53 килограмма зернобобовых, орехов, овощей, фруктов, сухофруктов и риса.

Как передает Report со ссылкой на «Комсомольскую правду» , весь конфискат уничтожен.

Россельхознадзор напоминает о действии на территории РФ временного запрета на ввоз подкарантинной продукции из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана.