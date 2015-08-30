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    ​В России уничтожили 53 килограмма орехов, овощей и фруктов из Азербайджана

    Также действует запрет на ввоз продукции из Таджикистана и Узбекистана

    Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Только за последнюю неделю в пермском аэропорту сотрудники Россельхознадзора и таможенники изъяли из ручной клади и багажа пассажиров, прибывающих рейсами из Баку, без малого 53 килограмма зернобобовых, орехов, овощей, фруктов, сухофруктов и риса.

    Как передает Report со ссылкой на «Комсомольскую правду» , весь конфискат уничтожен.

    Россельхознадзор напоминает о действии на территории РФ временного запрета на ввоз подкарантинной продукции из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана.

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