В России уничтожат аттракцион гражданина Азербайджана, с которого упал ребенок

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Рязанской области рассмотрено уголовное дело в отношении директора ООО «Галактика», гражданина республики Азербайджан, оказавшего услуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей, предназначенные для детей в возрасте до 6 лет.

Как передает Report, 11 октября 2017 года на карусели прокатился трехлетний ребенок. Автомобиль, в котором он находился, выпал с платформы и тот ударился головой о металлические ограждения аттракциона. В результате ребенок получил травмы.

Директор зоопарка согласился с обвинением в полном объеме. Суд учел смягчающие обстоятельства: мужчина способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред. Его признали виновным по части 2 статьи 238 пункта «б» УК РФ. Ему назначили штраф в размере 2660 долларов.

Согласно приговору суда вещественные доказательства в виде передвижного аттракциона, детского автомобиля на основании статьи 81 УПК РФ подлежат уничтожению.

Приговор не вступил в законную силу.