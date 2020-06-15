Посольство взяло под контроль убийство студента из Азербайджана

Гражданин Азербайджана Гаврилов Тимур Валерьевич 13 июня был убит в российском городе Волгоград, где получал образование.

Об этом российскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в России.

Сообщается, что посольство в связи с этим направило официальное письмо в Главное управление Следственного комитета России по Волгоградской области.

В информации отмечается, что 14 июня был налажен контакт с проживающей в Гяндже матерью покойного и следователями Главного управления Следственного комитета России по Волгоградской области. В связи с инцидентом заведено уголовное дело, вопрос находится под серьезным контролем посольства.

Общественность будет дополнительно проинформирована о ходе следствия.