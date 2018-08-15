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    В России убит азербайджанский предприниматель

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ На Калужском шоссе в Москве убит азербайджанский предприниматель.  

    Как сообщает Report, Садиг Гулу оглу Гасымов 1980 г.р. получил смертельные ножевые ранения. 

    Отмечается, что проживающий в Подмосковье и занимавшийся мелкой торговлей азербайджанец был ранен неким грузином по имени Гурами. 

    Отмечается, что поножовщина произошла в результате конфликта между сторонами. После нанесения С.Гасымову ножевых ранений, грузин сбежал с места преступления. Потерявший много крови С.Гасымов скончался на месте происшествия. 

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