 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В России азербайджанцев приговорили к пожизненному заключению за убийство

    Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов приговорены к 25 и 26 годам лишения свободы

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Самарский областной суд России вынес приговор по делу об убийстве замначальника штаба ГУ МВД по Самарской области Андрея Гошта и пяти членов его семьи. Двое подсудимых приговорены к пожизненному лишению свободы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "С учетом мнения государственного обвинителя суд постановил приговорить подсудимых Ахмадова и Фаталиева к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима, подсудимого Бабаева - к 25 годам, Зохрабова - к 26 годам лишения свободы", - огласил приговор судья Михаил Кондаков.

    Напомним, тела шести человек - двух мужчин и четырех женщин были обнаружены 24 апреля утром в жилом доме в поселке Ивашевка Сызранского района Самарской области. Один из убитых - бывший начальник полиции Сызрани Андрей Гошт, остальные погибшие - члены его семьи. До своей гибели Гошт занимал должность заместителя начальника штаба ГУМВД Самарской области.

    По подозрению в убийстве были задержаны трое граждан Азербайджана - Бабаев Ислам Арзу оглы, Зохрабов Орхан Ширали оглы и Фаталиев Роман Рауф оглы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi