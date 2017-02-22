В России азербайджанцев приговорили к пожизненному заключению за убийство

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Самарский областной суд России вынес приговор по делу об убийстве замначальника штаба ГУ МВД по Самарской области Андрея Гошта и пяти членов его семьи. Двое подсудимых приговорены к пожизненному лишению свободы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд постановил приговорить подсудимых Ахмадова и Фаталиева к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима, подсудимого Бабаева - к 25 годам, Зохрабова - к 26 годам лишения свободы", - огласил приговор судья Михаил Кондаков.

Напомним, тела шести человек - двух мужчин и четырех женщин были обнаружены 24 апреля утром в жилом доме в поселке Ивашевка Сызранского района Самарской области. Один из убитых - бывший начальник полиции Сызрани Андрей Гошт, остальные погибшие - члены его семьи. До своей гибели Гошт занимал должность заместителя начальника штаба ГУМВД Самарской области.

По подозрению в убийстве были задержаны трое граждан Азербайджана - Бабаев Ислам Арзу оглы, Зохрабов Орхан Ширали оглы и Фаталиев Роман Рауф оглы.