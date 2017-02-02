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    В России судят экстрадированного из Азербайджана грабителя банка

    Он с подельниками совершил грабеж банковского хранилища ОАО Сбербанк России, откуда вынес 11 млн рублей

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Кабардино-Балкарии проходит суд над жителем республики, подозреваемым в ограблении местного филиала "Сбербанка России" и сбежавшего с деньгами в Азербайджан , сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    31 января в его отношении утвердили обвинительное заключение. Уголовное дело было расследовано силами Следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии. 42-летнего обвиняемого, находившегося в международном розыске, разыскали в Азербайджане и в рамках международного сотрудничества экстрадировали на родину.

    По информации ведомства, житель республики с подельниками совершил грабеж банковского хранилища ОАО "Сбербанк России", откуда вынес 11,407 млн рублей.

    Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.  

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