В России сотрудники ДПС спасли дальнобойщика из Азербайджана

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники ГИБДД Сызрани спасли дальнобойщика из Азербайджана, попавшего в ДТП. Ещё с утра, 15 декабря, заступивший на службу наряд ДПС получил информацию о водителе большегруза, который не может самостоятельно выбраться из снега. На «октябрьском» выезде на трассу М-5 «Урал», инспекторы обнаружили застрявшего дальнобойщика.

Мужчина в результате ДТП не смог самостоятельно выбраться из кювета. При этом водитель ехал в летней одежде. Сотрудники близлежащей АЗС накормили и обогрели попавшего в беду дальнобойщика. После этого он вернулся обратно к фуре, чтобы не оставлять груз без присмотра. Чтобы помочь водителю, многие просили большие деньги, которых у водителя не было.

Как рассказал сам водитель, он ехал в сторону Москвы и по ошибке свернул с трассы М-5. В итоге он оказался на дороге, ведущей в Сызрань, а когда понял, что едет не в ту сторону, то решил развернуться. При попытке разворота, дальнобойщик правыми колесами заехал на обочину и провалился в сугроб.

Прибывшие на место сотрудники ДПС оценили ситуацию, нашли и организовали подъезд к месту колёсного трактора повышенной проходимости «Кировец», а также остановили проезжающий мимо КамАЗ, водитель которого согласился оказать посильную помощь. По необходимости, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции частично ограничивали движения во время проведения операции по вызволению фуры из снега.

К 14:00 «спасательная операция» была завершена, и водитель продолжил свой путь домой, а инспекторы ДПС отправились на маршрут патрулирования для дальнейшего несения службы.

Сотрудники Госавтоинспекции, оказавшие помощь дальнобойщику: командир взвода ОР ДПС ГИБДД МУ МВД РОССИИ «Сызранское» Дмитрий Ткачук, а также инспекторы Артем Костюк, Олег Шлаев и Сергей Балашов будут поощрены руководством за проявленную бдительность и личную ответственность, сообщается на странице Госавтоинспекции в соцсетях.