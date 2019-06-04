​В России разыскивают азербайджанца за похищение девушки

В Ленобласти России разыскивают азербайджанца за похищение девушки.

Как сообщает Report со ссылкой на "Невские Новости", жительница деревни Бережки обратилась в полицию и сообщила, что на ее глазах неизвестный мужчина избил и похитил ее дочь.

Как стало известно, 21-летнюю девушку увезли на автомобиле темно-синего цвета в направлении Санкт-Петербурга.

Установлено, что автомобиль принадлежит 25-летнему гражданину Азербайджана Юсифли Орхану Шакур Оглы. На его поиски ориентированы отряды полиции.