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В России разыскивают азербайджанца за похищение девушки

​В России разыскивают азербайджанца за похищение девушки

В Ленобласти России разыскивают азербайджанца за похищение девушки.

Как сообщает Report со ссылкой на "Невские Новости", жительница деревни Бережки обратилась в полицию и сообщила, что на ее глазах неизвестный мужчина  избил и похитил ее дочь.

Как стало известно, 21-летнюю девушку увезли на автомобиле темно-синего цвета в направлении Санкт-Петербурга.

Установлено, что автомобиль принадлежит 25-летнему гражданину Азербайджана Юсифли Орхану Шакур Оглы. На его поиски ориентированы отряды полиции. 

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