В России расстреляли азербайджанского бизнесмена

Москва. 2 февраля. REPORT.AZ/ В российском городе Архангельск неизвестные убили азербайджанского бизнесмена, уроженца Агдашского района Азербайджана Гусейнова Руслана Ариф оглу 1992 г.р.

Как сообщает московское бюро Report, в бизнесмена всадили пять пуль, от которых он погиб на месте.

Трагедия произошла в ночь с 31 января на 1 февраля. Пока неизвестно, кто убийцы. Р.Гусейнов занимался в Архангельске древесным бизнесом.

Тело погибшего будет доставлено сегодня в Азербайджан после проведения экспертизы.

По факту ведется расследование.