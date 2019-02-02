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    В России расстреляли азербайджанского бизнесмена

    Москва. 2 февраля. REPORT.AZ/ В российском городе Архангельск неизвестные убили азербайджанского бизнесмена, уроженца Агдашского района Азербайджана Гусейнова Руслана Ариф оглу 1992 г.р.

    Как сообщает московское бюро Report, в бизнесмена всадили пять пуль, от которых он погиб на месте.

    Трагедия произошла в ночь с 31 января на 1 февраля. Пока неизвестно, кто убийцы. Р.Гусейнов занимался в Архангельске древесным бизнесом.

    Тело погибшего будет доставлено сегодня в Азербайджан после проведения экспертизы.

    По факту ведется расследование. 

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