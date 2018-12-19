В России пропали без вести 4 члена азербайджанской семьи

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Пропали без вести 4 члена азербайджанской семьи, проживающей в городе Тогучин Новосибирской области России.

Как сообщает российское бюро Report, это братья Рустамов Руслан Рустам оглу 2000 г.р. и Рустамов Вадим Рустам оглу 2002 г.р., их сводная сестра Рустамова Руслана Рустам гызы 2011 г.р. и мачеха братьев Воронцова Наталия Григорьева.

Связь с членами семьи, проживающей в одном из пригородных поселков, прервалась во время из возвращения из соседнего города Татарск. Также невозможно установить место нахождения имеющихся у них телефонов. Глава семьи Рустам Рустамов долгое время проживает в России и занимается бизнесом.