В России пропал без вести уроженец Азербайджана - ФОТО

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В России пропал без вести уроженец Азербайджана.

Как передает Report, Мамедов Вусал Низами оглы, 18.12.1986 года рождения, уехал на такси с Мурманск в январе этого года, и с тех пор о мужчине ничего не известно.

На вид пропавшему – около 30. Рост около 170 см, телосложение среднее. Черты лица кавказского типа. Лицо овальное, нос крупный, губы полные, глаза карие, волосы темные средней длины.

Одет Мамедов был в темную куртку, темные брюки и черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении Мамедова, просят сообщать по телефонам: (8152) 42-23-72 или либо 02.