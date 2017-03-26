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    В России пропал без вести уроженец Азербайджана - ФОТО

    Вусал Мамедов пропал в январе этого года

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В России пропал без вести уроженец Азербайджана.

    Как передает Report, Мамедов Вусал Низами оглы, 18.12.1986 года рождения, уехал на такси с Мурманск в январе этого года, и с тех пор о мужчине ничего не известно.

    На вид пропавшему – около 30. Рост около 170 см, телосложение среднее. Черты лица кавказского типа. Лицо овальное, нос крупный, губы полные, глаза карие, волосы темные средней длины.

    Одет Мамедов был в темную куртку, темные брюки и черные ботинки.

    Всех, кому что-либо известно о его местонахождении Мамедова, просят сообщать по телефонам: (8152) 42-23-72 или либо 02.

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