​В России произошла массовая драка между азербайджанцами и русскими

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Драка в поселке Краснооктябрьский города Волжского Волгоградской области произошла в полночь с 24 на 25 мая.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, 57-летний волжанин возвращался домой, но заехать в гараж на своей ГАЗели он не смог.

Напротив ворот стояла машина, в которой слушали музыку два азербайджанца, живущих неподалеку. Хозяин попросил переставить автомобиль, за что был оскорблен нецензурными словами. Конфликт быстро перерос в драку. Двое пьяных кавказца избили водителя. На подмогу к нему пришли несколько местных жителей, которые услышали шум около дома соседа. А другая сторона позвала своих знакомых. Во время потасовки пострадал еще один местный житель - пенсионер.

Очевидцы вызвали "скорую", которая отвезла двух мужчин в больницу с тяжелейшими травмами. Приехавший на вызов наряд полиции запросил подмогу. Людей успокаивали бойцы спецподразделения. Работали в поселке и сотрудники МЧС, которые тушили грузовик КАМАЗ, который подожгли в ходе конфликта.

На место происшествия приехало все областное полицейское начальство во главе с генерал-лейтенантом Александром Кравченко. Четверых жителей поселка отвезли в дежурную часть. По факту драки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 213 – хулиганство.

Сейчас следователи полиции занимаются расследованием всех обстоятельств ЧП.