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В России произошел взрыв в принадлежащем азербайджанцу магазине

В России произошел взрыв в принадлежащем азербайджанцу магазине

Москва. 18 января. REPORT.AZ/ В городе Красноармейск Саратовской области России в магазине азербайджанского предпринимателя Сарвана Пашаева произошел взрыв, в результате которого объект полностью сгорел. 

Как сообщает российское бюро Report, инцидент отмечен вчера вечером, когда продавец закрывал магазин перед уходом. 

Причина взрыва в магазине, где продавались продукты и хозтовары, пока неизвестна. В результате инцидента продавец пострадал, владельцу нанесен ущерб на сумму около 30 000 долларов США. 

Игбал Рустамов

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