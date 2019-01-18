В России произошел взрыв в принадлежащем азербайджанцу магазине

Москва. 18 января. REPORT.AZ/ В городе Красноармейск Саратовской области России в магазине азербайджанского предпринимателя Сарвана Пашаева произошел взрыв, в результате которого объект полностью сгорел.

Как сообщает российское бюро Report, инцидент отмечен вчера вечером, когда продавец закрывал магазин перед уходом.

Причина взрыва в магазине, где продавались продукты и хозтовары, пока неизвестна. В результате инцидента продавец пострадал, владельцу нанесен ущерб на сумму около 30 000 долларов США.

Игбал Рустамов