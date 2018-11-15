В России приговорили азербайджанца за организацию фиктивных браков для соотечественников

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы осуждённого Сабита Магеррамова и его адвоката на приговор районного суда, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

В сентябре этого года Новгородский районный суд приговорил Сабита Магеррамова к 1 году и 9 месяцам лишения свободы, Панаха Рзаева к 2 годам лишения свободы, Рашада Гулиева – к 2,5 годам лишения свободы. Все получили сроки в колониях общего режима. Их подельница Виктория Мушкатова получила условный срок – 2 года.

Судом было установлено, что с мая по июль прошлого года для четверых граждан Азербайджана С.Магеррамов и В.Мушкатова организовали заключение фиктивных браков с жительницами города, их фиктивную постановку на учёт по месту пребывания в Великом Новгороде и получение разрешения на временное проживание в России. За это фиктивные мужья платили участникам группы по 150 тысяч рублей.

Несмотря на то, что вину в совершении преступления признали все осуждённые, С.Магеррамов и его адвокат обжаловали приговор в апелляционном порядке. В апелляционных жалобах ставился вопрос о смягчении наказания. Изучив жалобы, судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для изменения приговора. Он вступил в законную силу.