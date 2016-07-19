​В России при ДТП погиб сын известного азербайджанского бизнесмена - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 19 Июля. REPORT.AZ/ В Ачинске (город в Красноярском крае России) накануне, 18 июля, произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, при котором погиб водитель одного из автомобилей.

Как передает Report, трагедия случилась на выезде из Ачинска в сторону Назарово в районе кафе "Улыбка".

По предварительной версии, 26-летний водитель автомобиля "Range Rover" допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2114". После столкновения внедорожник отбросило на придорожный столб с последующим опрокидыванием. Водитель, сидевший за рулем иномарки, погиб на месте, 21-летний водитель отечественного авто госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Пассажиров в автомобилях не было.

На месте работает экипаж дорожной полиции, все подробности и причины аварии выясняются.

Отметим, погибшим оказался Турал Байрамов, сын известного ачинского предпринимателя Рустама Байрамова, уроженца Азербайджана.

Кроме того, сам Турал также являлся учредителем и генеральным директором ООО "Каспиан сервис", фирма занималась строительными работами.