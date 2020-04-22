В РФ арестованы ограбившие бизнесмена из Азербайджана на $1,5 млн.

Двух официально неработающих жителей Тихвина (Россия) задержали 21 апреля сотрудники уголовного розыска при содействии службы экономической безопасности ФСБ. Они, как полагают силовики, в 2012–2014 были участниками громких нападений на бизнесменов под прикрытием символики ФСБ, сообщает Report со ссылкой на российское издание "Фонтанка".

Остальные члены банды осуждены в 2018 году на 90 лет колонии и 160 млн рублей штрафа.

Скрываться от спецслужб шесть лет удавалось двум зарегистрированным в Тихвине мужчинам 31 и 34 лет. Они, по версии следствия, участвовали в самом громком налете группы в 2014 году на бизнесмена из Азербайджана, которого на выходе из терминала "задержали" люди в форме с символикой ФСБ, затолкали в микроавтобус, на котором было написано "Следственный комитет". Мужчину высадили на Волхонском шоссе, но уже без полутора миллиона долларов США, которые он перевозил.

Их подельников, прозванных "неуловимой семеркой", поймали в ноябре 2014 года.

Как выяснилось позже, ряд участников группы родом из силовых структур и охранных предприятий.

Суд присяжных признал их виновными в бандитизме, разбое, похищении человека, вымогательстве, незаконном обороте оружия.

Двум задержанным в накануне пока инкриминируется участие в разбоях.