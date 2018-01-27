В России полицейский реанимировал потерявшего сознание гражданина Азербайджана

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Ставропольском крае России спасли гражданина Азербайджана, у которого остановилось сердце.

Как передает Report, об этом сообщается в ГУ МВД по региону.

Накануне в Ставропольском крае России будучи на посту специалист-кинолог Иван Бусарев услышал крики о помощи, доносившиеся из магазина неподалеку от КПП. Без промедления полицейский побежал туда.

На месте сержант полиции увидел мужчину без сознания. У того не было дыхания и не прощупывался пульс. Полицейский сразу доложил о ЧП по рации коллегам. Они вызвали «скорую помощь», а сам страж порядка провел срочные реанимационные мероприятия над мужчиной. В результате сердечная деятельность и дыхание 42-летнего жителя Азербайджана восстановились, мужчина пришел в сознание.

Прибывшими на место медицинскими работниками пострадавший был доставлен для стационарного обследования в Затеречную участковую больницу Нефтекумского района Ставропольского края.

В настоящее время уроженец Азербайджана выписан из медицинского учреждения и самостоятельно убыл по маршруту следования.