​В России полицейские задержали азербайджанского наркодилера - ВИДЕО

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Приморье полицейскими пресечена противоправная деятельность 41-летнего уроженца Азербайджана, подозреваемого в сбыте наркотических средств опийной группы в крупном размере.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, мужчину задержали на улице Постышева в Находке.
Для передвижения во время реализации героина он использовал автомобиль Тойота Аксио.
В проведении спецоперации были задействованы сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска, ГИБДД, кинологи.
Полицейские провели обыски в местах пребывания и проживания задержанного. Изъяты вещественные доказательства его противоправной деятельности, а также денежные средства в сумме более 3 млн. рублей. Деньги подозреваемый прятал в обшивке дивана.
По факту незаконного производства и сбыта наркотических средств, совершенного в крупном размере, следователем отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции длительное время наблюдали за мужчиной, готовя операцию по задержанию наркодилера с поличным. Ранее полицейские задержали супругу подозреваемого за совершение наркопреступлений. По решению суда женщина приговорена к лишению свободы.
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