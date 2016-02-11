​В России полицейские задержали азербайджанского наркодилера - ВИДЕО

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Приморье полицейскими пресечена противоправная деятельность 41-летнего уроженца Азербайджана, подозреваемого в сбыте наркотических средств опийной группы в крупном размере.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, мужчину задержали на улице Постышева в Находке.

Для передвижения во время реализации героина он использовал автомобиль Тойота Аксио.

В проведении спецоперации были задействованы сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска, ГИБДД, кинологи.

Полицейские провели обыски в местах пребывания и проживания задержанного. Изъяты вещественные доказательства его противоправной деятельности, а также денежные средства в сумме более 3 млн. рублей. Деньги подозреваемый прятал в обшивке дивана.

По факту незаконного производства и сбыта наркотических средств, совершенного в крупном размере, следователем отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции длительное время наблюдали за мужчиной, готовя операцию по задержанию наркодилера с поличным. Ранее полицейские задержали супругу подозреваемого за совершение наркопреступлений. По решению суда женщина приговорена к лишению свободы.