В России похитили 18-летнего азербайджанца

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Вечером 23 апреля у букмекерской конторы, распложенной в доме 49 по Будапештской улице произошел конфликт, в результате которого около десяти граждан узбекской национальности попытались похитить 18-летнего приезжего из Азербайджана, передает Report со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие"

"Мужчины вывели его на улицу и запихнули в багажник автомобиля Hyundai Solaris белого цвета с петербургскими номерами. После этого иномарка уехала в сторону проспекта Славы», сообщает агентство.

Приехавшим по вызову полицейским, «похищенный» заявил, что считает инцидент исчерпанным. По его словам, в машину его не запихивали а «посадили на заднее сиденье» для разговора, после которого он беспрепятственно вышел из автомобиля.