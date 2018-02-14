В России осужден гражданин Азербайджана за сбыт поддельных денег

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В России 38-летний гражданин Азербайджана приговорен к 3 годам лишения свободы за сбыт фальшивых денег.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тверской области, Кимрская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина Азербайджана, который проживал без регистрации в Кимрах.

Его признали виновным в хранении, перевозке и сбыте поддельных 5000 купюр.

В апреле 2017 года осужденный у станции метро «Тимирязевская» в Москве приобрел две поддельные 5000 купюры . Затем перевез их в Кимры, где хранил их при себе с целью сбыта.

Кимрский городской суд приговорил 38-летнего мужчину к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 30 000 рублей в доход государства. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.