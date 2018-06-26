В России осудили азербайджанца, ударившего полицейского

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ 35-летний гражданин Азербайджана, ударивший полицейского в России, приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей (приблизительно 500 долларов США)

Как передает Report, 11 октября прошлого года гражданин Азербайджана дебоширил в гостинице Оханска.

Нарушителю было предложено проехать в отдел полиции для составления протокола. Мужчина не согласился с действиями правоохранителей и нанес один удар рукой в лицо сотрудника, при этом попытался нанести и второй удар, но его остановили.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.