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    В России осудили азербайджанца, ударившего полицейского

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ 35-летний гражданин Азербайджана, ударивший полицейского в России, приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей (приблизительно 500 долларов США)

    Как передает Report, 11 октября прошлого года гражданин Азербайджана дебоширил в гостинице Оханска.

    Нарушителю было предложено проехать в отдел полиции для составления протокола. Мужчина не согласился с действиями правоохранителей и нанес один удар рукой в лицо сотрудника, при этом попытался нанести и второй удар, но его остановили.

    Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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