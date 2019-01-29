В России найдены тела брата и сестры-азербайджанцев

Москва. 29 января. REPORT.AZ/ В Самарской области Российской Федерации близ города Чапаевск найдены тела брата и сестры-азербайджанцев.

Как сообщает российской бюро Report, это 17-летний Аскеров Наиб Шаммад оглу и 14-летняя Аскерова Аида Шаммад гызы.

Тела брата и сестры обнаружены за городской чертой на нежилой территории. Хоть на телах нет признаков насильственной смерти, предполагается, что они были убиты.

Отец погибших азербайджанских подростков занимается бизнесом.

Игбал Рустамов