В России начался суд над уроженкой Азербайджана, убившей двухлетнюю девочку

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Ивановской области России начался судебный процесс над уроженкой Азербайджана, которую обвиняют в жестоком убийстве двухлетней девочки, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, что женщина убила внебрачную дочь своего супруга, после чего избавилась от тела ребенка, утопив ее в реке. Убийство было совершено минувшей осенью в городе Иваново. Женщина выкрала двухлетнюю Яну у собственных родителей, после чего утопила ребенка в акватории реки в парке "Харинка".

Все подозрения сразу пали на подсудимую. Теперь женщине грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Как заявила на суде мать погибшей девочки, в начале отношений с супругом подсудимой она не знала о том, что у него есть своя семья.

Мужчина сообщил матери погибшей Марине Л. о том, что у него есть жена - уроженка Азербайджана, когда женщина уже была беременна. Несмотря на то, что женщина прекратила общение с супругом подсудимой, он не собирался отказываться от ребенка, продолжал оказывать материальную помощь. Считается, что это поведение подтолкнуло уроженку Азербайджана совершить жестокое убийство ребенка.