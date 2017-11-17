В России молодой азербайджанец замерз в лесу

Москва. 17 ноября. REPORT.AZ/ В поселке Саскалинский Шимановского района Амурской области азербайджанец умер от обморожения в лесу.

Как сообщили Report близкие скончавшегося, замерзшее тело уроженца Сальянского района гражданина России Алексея Абдуррахман оглу Самедова 1986 г.р. было обнаружено жителями поселка в лесу.

На нем не было никаких признаков насилия.

При А. Самедове не были обнаружены охотничьи инструменты или ружье, хотя говорилось что он занимался любительской охотой. Он был похоронен в селе, в котором родился.