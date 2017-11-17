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    В России молодой азербайджанец замерз в лесу

    Его замерзшее тело было обнаружено жителями поселка в лесу

    Москва. 17 ноября. REPORT.AZ/ В поселке Саскалинский Шимановского района Амурской области азербайджанец умер от обморожения в лесу.

    Как сообщили Report близкие скончавшегося, замерзшее тело уроженца Сальянского района гражданина России Алексея Абдуррахман оглу Самедова 1986 г.р. было обнаружено жителями поселка в лесу.

    На нем не было никаких признаков насилия.

    При А. Самедове не были обнаружены охотничьи инструменты или ружье, хотя говорилось что он занимался любительской охотой. Он был похоронен в селе, в котором родился.

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