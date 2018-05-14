В России молодой азербайджанец погиб оставшись под автокраном

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В Волховском районе Ленобласти России в результате несчастного случая погиб 24-летний гражданин Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, около 8 часов 14 мая на заводе шампанских вин на улице Вокзальной в Волхове в результате несчастного случая погиб 24-летний водитель погрузчика.

По предварительным данным, он выгрузил паллету и стал сдавать задним ходом, выезжая со склада по наклонному спуску. В какой-то момент погрузчик стал заваливаться на бок, парень попытался выскочить, но не успел. Тяжелая машина раздавила ему голову. К приезду скорой он был уже мёртв, рассказали медики.

Покойный пару недель назад отпраздновал день рождения.

Следственный комитет Ленобласти устанавливает обстоятельства гибели молодого человека. Полиция проверяет законность нахождения на территории РФ сотрудников предприятия.