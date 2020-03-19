В России гражданина Азербайджана застрелил из ружья сосед

В российском Петрозаводске полиция по горячим следам задержала 56-летнего бизнесмена, подозреваемого в убийстве своего соседа, гражданина Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на "Московский комсомолец в Карелии".

Отмечается, что накануне после ссоры с гражданином Азербайджана подозреваемый выстрелил в него из ружья, от чего тот скончался на месте. Подозреваемый скрылся, но его удалось задержать. Им оказался 56-летний бизнесмен Евгений Яблоков. В местном бизнес-сообществе о нем отзываются как о человеке крайне неуравновешенном.

Установлено, что подозреваемый и убитый были соседями.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также что стало причиной преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.