В России гражданина Азербайджана приговорили к 9,5 годам колонии за нарушение границы

В Смоленской области осужден гражданин Азербайджана Бабек Гасымоглу, которому ранее запретили въезд в Россию, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Отмечается, что миграционная служба поставила запрет Б.Гасымоглу в 2015 году, когда он отбывал наказание в местах лишения свободы. Носящий на тот момент фамилию Гасымов осужденный поставил подпись под документом о запрете на его въезд в страну.

После освобождения он уехал в Азербайджан, где получил новый паспорт, сменив фамилию с Гасымова на Гасымоглу. По новому документу нарушитель не менее шести раз незаконно пересекал границу России.

В итоге гражданин Азербайджана был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ по Смоленской области. В отношении него было возбуждено дело и предъявлено обвинение по шести фактам незаконного пересечения границы.

В результате по совокупности преступлений суд приговорил его к 9,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 90 тысяч рублей (1,41 тысяч манатов).