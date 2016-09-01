В России гражданин Азербайджан получил четыре месяца тюрьмы за взятку полицейскому

Баку. 1 cентября. REPORT.AZ/ В Гурьевском районе гражданин республики Азербайджан получил тюремный срок за то, что пытался дать взятку сотруднику полиции.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Гурьевского районного суда.

Было установлено, что мужчина находился на территории России незаконно. 24 мая 2016 года участковый уполномоченный полиции пригласил мужчину в отдел для составления протокола об административном правонарушении и привлечения его к ответственности.

Чтобы избежать наказания, незаконный мигрант передал начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних часть ранее обещанной взятки в размере 5 000 рублей. Всего же сумма обещанной взятки должна была составить 50 000 рублей.

Сотрудник полиции отказался принять переданные ему деньги. Мужчина был задержан, а денежные средства изъяты.

Приговором суда мужчина осужден по статье "Дача взятки должностному лицу". Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.