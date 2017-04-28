В России двух граждан Азербайджана приговорили к длительным срокам лишения свободы за похищение

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Двое граждан Азербайджана приговорены Александровским городским судом Владимирской области к длительным срокам лишения свободы за похищение мужчины и завладение его имуществом, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Тогрулу Дадашлы и Шахиду Гулиеву инкриминировано похищение человека по предварительному сговору группой лиц с применением насилия, а также разбой.

Судом установлено, что в конце ноября 2015 года уроженцы Азербайджана вступили в сговор с целью похищения жителя города Александрова, имеющего дорогую иномарку. Они отобрали у мужчины мобильный телефон, банковскую карту, деньги и ключи от автомобиля "Инфинити".

Потерпевший получил острую черепно-мозговую травму, он также понес материальный ущерб на общую сумму около 1,5 млн рублей.

В ходе следствия и в суде фигуранты признали вину частично.

Александровский городской суд приговорил Гулиева к лишению свободы сроком на 13 лет, Дадашлы – сроком на 10 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. В пользу потерпевшего с осуждённых взыскано более 1,8 млн рублей.