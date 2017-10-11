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    В России дома найдено тело студента-азербайджанца

    Он работал в одной из рекламных фирм

    Москва. 11 октября. REPORT.AZ/ В Дзержинском районе Новосибирска России было обнаружено тело студента-азербайджанца в доме, в котором он проживал.

    Как сообщает Report, это гражданин России Вадим Искендер оглу Мамедов 1999 г.р.

    Получивший заочное высшее образование в городе Новосибирске В. Мамедов работал в одной из рекламных фирм в районе, где проживал. Соседи, обеспокоенные постоянным лаем собаки из дома азербайджанца, который проживал один, постучались к нему в дверь, после того как дверь им никто не открыл, они обратились в полицию.

    Вошедший в дом участковый, обнаружил труп В. Мамедова. На теле не обнаружено признаков насилия.

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