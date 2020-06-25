В России число заразившихся COVID-19 за сутки превысило 7 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 7 113, до 613 994.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Из данных штаба следует, что в относительном выражении рост замедлился до рекордно низких 1,17%.

Количество выявляемых в сутки случаев девятый день подряд не превышает 8 000 и непрерывно снижается уже около недели.

Число вылечившихся за сутки пациентов составило 6 342, всего уже выздоровели 375 164 человека. Согласно данным штаба, число вылечившихся превысило 61% от общего количества заразившихся коронавирусом в стране.

Всего от инфекции в стране умерли 8 605 человек, за сутки - 92. По информации штаба, общее число умерших составляет 1,4% от всех заразившихся в России.