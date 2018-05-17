В России бывшего подполковника МВД подозревают в убийстве двух азербайджанцев

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Отставной подполковник подмосковной полиции России подозревается в убийстве двух азербайджанцев в Москве, сообщает Report со ссылкой на "Московский комсомолец".

Отметим, что бывший сотрудник полиции Алексей Жданов был задержан утром 16 октября прошлого года. Он не поделил дорогу с 38-летним уроженцем Азербайджана, управлявшим "Инфинити". Мужчина догнал азербайджанца во дворе дома на Новослободской улице и расстрелял из пистолета Макарова. Свой автомобиль "Жигули" он затем сжег, но в течение суток был задержан.

В ходе расследования следователи выяснили, что А.Жданов причастен к еще одному убийству — причем, также уроженца Азербайджана. Труп мужчины с ножевыми и огнестрельными ранениями был найден утром 8 сентября прошлого года в лесу в окрестностях поселения Десновское (Новая Москва). Погибший занимался частным извозом на "Рено Логан".

Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства и мотивы первого убийства.