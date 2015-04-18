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    ​В России был задержан азербайджанский криминальный авторитет

    Криминальный мир знал его как Толика Ногинского

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ вечером 16 апреля в Ногинске при участии сотрудников уголовного розыска, которые производили оперативные действия вместе со спецназом "Булат", был задержан "вор в законе", гражданин Азербайджана, 32-летний Талех Даглиев. Криминальный мир знал его как Толика Ногинского.

    Как передает Report со ссылкой на Главное Управление МВД России по Московской области, в ходе личного досмотра у задержанного обнаружен и изъят пистолет иностранного производства с 3 патронами, которые по результатам проведенного исследования относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, пригодных для производства выстрелов.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ - незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Устанавливается причастность задержанного к ранее совершенным преступлениям на территории Московской области.

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