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    В России без вести пропали уроженцы Азербайджана

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Новосибирской области Российской Федерации пропали без вести брат и сестра, являющиеся уроженцами Азербайджана.

    По полученным Report сведениям, уроженец Кюрдамирского района Азербайджана 14-летний Руслан Видади оглу Гасанов и 16-летняя Хаяла Видади гызы Гасанова пропали во время коллективной прогулки со своими сверстниками в Железнодорожном районе, в котором проживали.

    Брат с сестрой отделились от коллектива, сказав что идут в кафе.

    Связаться с ними по мобильному телефону невозможно с вечера того же дня.

    Родители азербайджанских подростков занимаются семейным бизнесом.

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