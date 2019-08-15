В России азербайджанец спас человека из горящего дома

25 летний азербайджанец спас мужчину из горящего дома в посёлке Дивный города Нижневартовск в России.

Как сообщает российское бюро Report, накануне в 16:52 в посёлке Дивный произошёл пожар в жилом доме. Находящийся внутри мужчина не смог самостоятельно выбраться и тогда ему на помощь подоспел проходящий мимо 25-летний Шахрияр Ахундов.

Как комментирует сам Шахрияр: "Я перепрыгнул через забор, зашёл в дом, прошёлся по комнатам, увидел, что мужчина сидит на диване, сделать ничего не может. Я его на плечо закинул и вынес", - рассказал Ш. Ахундов.

Также парень рассказал, что лично с мужчиной не знаком, но знает его отца. Выяснилось, что обычно в доме проживает пожилая пара, которую многие знают и хорошо отзываются, но в день пожара они находились в отпуске.

Также по словам горожан, пожилой хозяин дома очень много в него вкладывал, "строил полжизни".

Игбал Рустамов