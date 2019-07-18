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В России азербайджанец осужден за нападение на сотрудника колонии

​В России азербайджанец осужден за нападение на сотрудника колонии
Суд города Ульяновска признал виновным гражданина Азербайджана в применении насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения

Суд города Ульяновска признал виновным 32-летнего гражданина Азербайджана в применении насилия в отношении сотрудника местного исправительного учреждения, сообщает Report со ссылкой на сайт прокуратуры Ульяновской области.

Гражданин Азербайджана Анар Гахраманов в июле 2018 года был осужден в Саратовской области на три года за хранение наркотиков и отбывал наказание в исправительной колонии № 8 Ульяновской области.

В декабре прошлого года осужденный азербайджанец, намереваясь помешать обыску, применил насилие в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности учреждений.

На основании представленных прокуратурой доказательств А.Гахраманов приговорен к 4 годам колонии строгого режима.

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