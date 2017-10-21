В России азербайджанец заказал убийство своего земляка

Баку 21 октября. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в уголовном деле против уроженца Азербайджана и двух жителей Башкирии. Как сообщает Report, уголовное дело направлено в Верховный суд.

Сообщается, что в январе 2014 года уроженец Азербайджана решил организовать убийство своего соотечественника. Житель Башкирии согласился стать участником преступления и выполнить заказ на убийство примерно за 1800 долларов США.

Перед убийством исполнитель вместе со своим знакомым, тоже жителем Башкирии, вымогал у убитого деньги, которые тот задолжал заказчику.

Все трое подсудимых теперь обвиняются, в зависимости от степени участия в уголовном деле, в организации и убийстве по найму, незаконном приобретении огнестрельного оружия и в вымогательстве. Дата суда еще не известна.