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    В России азербайджанец ударил ножом своего земляка, оскорбившего его отца

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Работник рынка, расположенного в Октябрьском районе в Пензе, получил удар ножом в результате ссоры со своим сотрудником.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

    Сообщение о драке и поножовщине поступило в отдел полиции № 2. Как выяснилось, конфликт произошел между двумя азербайджанцами из-за денежного долга. Завязалась потасовка, и 29-летний мужчина произнес оскорбление в адрес отца своего 27-летнего оппонента. Не стерпев обиды, парень схватил нож и вонзил его в противника.

    «Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

    Напомним, что ранее в Пензе к различным тюремным срокам приговорены трое братьев, уроженцев Азербайджана.

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